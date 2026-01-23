Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tek taraflı değişiklikle, Tıp İhtisas Giriş Sınavlarının merkezi olma özelliğinin kaldırıldığını ve bu adımın toplumsal mutabakatı bozduğunu savundu.

TDP, söz konusu değişikliğin liyakat ilkesini zedelediğini, adalet duygusunu yaraladığını ve sağlık sistemine olan güveni sarstığını ileri sürdü.

TDP Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir Meclis’te hazırlıkları sürdürülen yasanın bir torba yasa niteliğinde hazırlandığı ve sağlık sektöründe yıllardır açıkta kalan birçok yapısal sorunun kurumsallaşma iddiasıyla ele alındığı görüşü dile getirildi.

Parti, yasanın genel anlamda sağlık alanında köklü bir dönüşüm yaratmayacağı yönünde çekinceleri bulunduğunu ancak sivil toplum örgütleriyle sağlanan mutabakat nedeniyle süreci önemsediklerini kaydetti.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değişikliğin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığı iddia edilerek, bunun ciddi bir siyasi tercih olduğu ve liyakat ilkesine zarar verdiği savunuldu; söz konusu yaklaşımın kabul edilemez olduğu nitelendirildi.

Merkezi sınav ilkesinin kaldırılmasının toplumda ciddi bir moral bozukluğu yarattığı belirtilen açıklamada, bu tür müdahalelerin ileride sağlık alanında daha büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

TDP açıklamasında, hükümete çağrıda bulunularak, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın, sivil toplum örgütleriyle mutabakat sağlanmış haliyle ve Tıp İhtisas Giriş Sınavlarının merkezi olmasını güvence altına alan şekliyle Genel Kurul gündemine taşınması talep edilirken; sürecin şeffaflık, eşitlik ve liyakat temelinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekildi.