Gazimağusa-Salamis Anayolunda Dehşet: Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Gazimağusa - Salamis ana yolunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle boğazından kesilmiş halde yol kenarında kanlar içinde bulunan 39 yaşındaki İbrahim Aşık, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Acil olarak ameliyata alınan Aşık’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Detaylar az sonra...