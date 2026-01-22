Gazimağusa'da Kaliland bölgesinde asfaltlama çalışmalarına yarın başlanacak.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen ikinci etap asfalt çalışmaları kapsamında, Kaliland bölgesindeki sokaklarda çalışmalara yarın başlanıyor. Hava koşullarına bağlı olarak çalışma günlerinde değişiklik olabileceği kaydedildi.

Çanakkale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kaliland bölgesinde Akçahoca Sokak, Hint Sokak, Kuğulu Sokak, Samanyolu Sokak, Süvariler Sokak, Akçaabat Sokak, Akçadağ Sokak, Akhisar Sokak ve Hazar Sokak’ta asfalt yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalar süresince trafikte geçici düzenlemelere gidileceği belirtildi. Sürücülere trafik levhalarına dikkat etmeleri, alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve bölgeden geçişlerde dikkatli seyretmeleri tavsiye edildi.