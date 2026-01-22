Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na eleştirilerde bulunarak, “Öğretmensiz sınıfta ne eğitim olur ne standart ne de rekabet”. dedi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “Dünya ile rekabet için okulda geçirilen süre artırılmalı, direniş ülkenin geleceği için olumlu değil.” söylemlerinin anlamsız olduğunu savunarak, “Rekabeti sadece süreyi uzatmakla gerçekleştireceğini düşünmek, pedagojik bakışın ne halde olduğunu göstermeye yeter.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarının gerçek sorunların üzerini örtmeye dönük bir algı operasyonu olduğunu ileri süren Maviş, iki yılda İlköğretim Dairesi’ne bağlı 110 okul için sadece iki rehber öğretmen atandığını kaydetti.

Dünya standartları iddiasını “gülünç” olarak nitelendiren Maviş, “Pozitif okul iklimini, rehberlik ve önleyici hizmetleri sağlayamazken, rekabet masalı anlatmak samimiyetsizliktir.” dedi.

2 Ocak itibarıyla emekli olan öğretmenlerin yerine üç hafta geçmesine rağmen öğretmen gönderilmediğini öne süren Maviş, “Öğretmensiz sınıfta ne eğitim olur ne standart ne de rekabet.” ifadesini kullandı.

“Özel eğitim okullarında öğrenci sayısındaki ciddi artışa rağmen ek özel eğitim öğretmeni ataması yapılmadığını” belirten Maviş, özel eğitim okulları ve öğretmenlerin, taşıyamayacakları bir yükün altına itildiğini kaydetti. Maviş, özel eğitimin ertelenebilecek ya da idare edilecek bir alan olmadığını ifade etti.

Sorunun sendikaların direnişi değil, icraat yoksunluğu olduğunu iddia eden Maviş, “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.” dedi.