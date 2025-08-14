Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, KKTC genelinde yaşanan su dağıtım sorunları nedeniyle zaman zaman bazı bölgelerde aralıklı su kesintileri yapıldığını belirtti.

KKTC genelini etkileyen kesintilerin Gazimağusa’da da etkili olduğunu kaydeden Uluçay, kesintilerin şebekenin uç noktaları ile yüksek kesimlere de su ulaştırılabilmesi adına yapıldığını kaydetti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Uluçay, uzun süren su kesintilerinin ardından bölgeye su verilse bile bazı sayaçlarda teknik problemler yaşanabildiğini ve vatandaşların “suyun gelip gelmediğini” kontrol etmelerinde yarar olduğunu kaydetti.

- “Hedefimiz, su sıkıntısını en kısa sürede tamamen ortadan kaldırmak"

Sorunun etkilerini hafifletmek amacıyla su tankerleriyle belirli bölgelere takviye yaptıklarını ifade eden Uluçay, “Bugün itibariyle şehrimizin yüzde 90’ından fazlasına yeterli su veriyoruz. Kalan bölgelere de en kısa sürede su ulaştırabilmek için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor.” diye konuştu.

Öngörülmeyen bir aksilik yaşanmaması halinde yarına kadar Gazimağusa’nın tamamına su verilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Uluçay, hedeflerinin kentteki su sıkıntısını en kısa sürede tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.