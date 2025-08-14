(Kamalı Haber)- İskele’ye bağlı Kalecik köyünde keşif yaptıkları ve rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklanan, ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları tespit edilen ve 1 Ağustos tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Andreas Kypriano, Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria dün Askeri Mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada sanıkların konu suçu kabul etme durumu olmadığını beyan etmeleri üzerine İddia makamı, savunma ile görüşme yapmaya hazır olduğunu beyan etti. Avukatlar, iddia makamı ile görüşeceklerini, duruşmaya hazır olduklarını belirtti.

Yargıç Tutku Candaş, ayrıca sanıklar Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria’nın Andreas Kypriano’nun askeri yasak bölgeyi ihlal etmesine yardımcı olmakla suçlandığına dikkat çekti. Candaş, Andreas Kypriano’nun suçunu kabul etmesi durumunda, diğer sanıklar için davanın kısa sürede ortadan kalkabileceğini taraflara belirtti. Yargıç Tutku Candaş, iddia makamı ve savunmanın görüşme yapabilmesi açısından davayı 21 Ağustos’a erteledi.