Gaziköy ve Lefkoşa’da, bugün, meydana gelen yangınlar hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, Gaziköy Ağıllar bölgesinde, saat 05.00 sıralarında bir şahsa ait ağılda, muhtemelen tam kurumadan bağlanmış olan rulo balyaların fermantasyona uğrayıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ağıl içerisinde bulunan toplam 450 adet rulo balya yandı.

- Park halindeki araçta yangın çıktı

Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir süpermarket önündeki park yerinde, saat 11.00 sıralarında, park halinde bulunan HH 657 plakalı araçta muhtemelen aracın şoför koltuğu üzerinde unutulan çakmağın güneş ışınlarından ısınıp patlaması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın şoför koltuğu yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.