Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Türk Kızılayı’nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ve kahramanca direnişine destek olduğunu vurguladı.

Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 157’nci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Kızılayı’nın 1868 yılında “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulduğunu anımsatarak, kuruluşundan bugüne dünyanın her köşesinde hiçbir ayrım gözetmeden ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk Kızılay'ı Osmanlı İmparatorluğu’nun en zorlu dönemlerinde dahi, dönemin imkânsızlıklarına rağmen büyük bir özveriyle insanlara yardımı kutsal bir görev bilmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının da geçmişte büyük acılar yaşadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 1964 yılında EOKA ve Rum çetelerinin saldırıları sırasında Türk Kızılayı’nın halkın varoluş mücadelesine destek verdiğini kaydetti. Tatar, 1974 Mutlu Barış Harekâtı sonrasında ise Kızılay’ın sadece Kıbrıs Türklerine değil, Rumlara da yardım eli uzattığını belirterek, bu tutumun milletimizin din, dil ve ırk gözetmeyen yardımseverliğinin bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajına şöyle devam etti:

“Bugün Türk Kızılayı, bir buçuk asrı aşan tarihi mirasına sadık kalarak, her geçen gün büyüyen ve gelişen Türkiye’nin en önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olmayı başarmıştır. Her türlü doğal afette, dünyanın dört bir yanında mazlumların güvenle sığınabileceği büyük bir şefkat ve yardım kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.”

Türk Kızılayı’nın 157’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında “Bölgemizin ve dünyanın daha huzurlu ve güvenli bir yer olmasına katkı sağlayan tüm Kızılay çalışanlarına, Kıbrıs Türk halkı ve devletim adına en samimi teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.