Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) akademik ve idari görevlerini üstlenmiş kadın çalışanları, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" çerçevesinde pembe giysileriyle, küresel dayanışmada yerlerini aldı.

GAÜ Genel Sekreterliği'nin yaptığı yazılı açıklama, çalışanların, meme kanseri tarama stratejilerinin yanı sıra, korunma ve önleme programları ve halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi çalışmalarına etkin olarak duyarlığını sembolize etmek ve akademik araştırmalar bazındaki desteklerini yinelemek adına "bugün pembeyiz" dediği belirtildi.

Açıklamada, "Her yıl, 1 - 31 Ekim tarihleri arasında, küresel gündemde 'pembe tema' rengiyle bilinen bu ayda, meme kanseri konusunda çalışan, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla ortak hedef; Kadınlarımızı meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirmek, kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirmektir" denildi.