Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Girne’de düzenlenen pikniğe katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, piknikte, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy, Mağusa ve Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezleri ile Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nden özel gereksinimli gençler ve anneleri yer aldı. Gardiyanoğlu’na eşi Zeliş Gardiyanoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik etti.

Etkinliğin sonunda gençler, Anneler Günü dolayısıyla hazırladıkları hediyeleri annelerine takdim etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemenin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin artırılarak devam edeceğini söyledi.