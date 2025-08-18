14. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 5. Uluslararası Halk Dansları Festivali çerçevesinde düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Etkinlikler çerçevesinde 2. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası’nın final karşılaşması yapıldı ve düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
Gecede, Grup Armonila sahne aldı. Konserin ardından farklı ülkelerden gelen dans toplulukları gösteri sundu.
Morder Çocuk Halk Dansları Topluluğu, İzmir Yalı Dans Spor Kulübü Halk Dansları Ekibi ,Rusya, Romanya, Yeniboğaziçi Belediyesi Orta Grup Halk Dansları Topluluğu, Bosna Hersek, Türkiye Halk Dansları Ekibi ve Morder Orta Grup Halk Dansları Topluluğu sahneye çıktı.
Sahne alan ekiplerin yanı sıra festival alanında kurulan ülke tanıtım stantlarında, farklı kültürlere ait ürünler ve lezzetler sergilendi.
Katılımcılar, stantlarda ülkelerin kültürel zenginliklerini yakından tanıma imkânı buldu.
Festival, 24 Ağustos’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.