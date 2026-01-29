İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI



Murat Sancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklanan isimler arasında.