(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan zanlı Seed Aden Raim Nami mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Berat Kızmaz mahkemeye olguları aktardı. Polis, 3.01.2026 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Yusuf Kaptan Futbol Sahası içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının arkadaşına ait sırt çantası içerisinde muhafaza ettiği 1 adet siyah renkli i-phone 15 marka cep telefonunu ve arka kısmında bulunan 2 adet kredi kartını sirkat ettiğini açıkladı. Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada zanlının tespit edildiğini, çalınan eşyaların tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunun olay mahaline 100 metre uzaklıkta bulunan surların üzerine sakladığını itiraf ettigini belirtti. Polis, zanlının gösterimi ile telefonun bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının ülkedeki statüsünün araştırılması gerektiğini ve başka bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili de araştırma yapacaklarını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı hata yaptığını, hatasını telafi etmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.