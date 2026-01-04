(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen 'Cinsel Saldırı' suçundan tutuklanan zanlı Delül Işık mahkekemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Emre Özdiken olguları aktardı. Polis,

02.01.2026 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kadın kuaförü dükkanı içerisinde 16 yaşındaki stajyer kızı yanağından ve başından öperek cinsel saldıra bulunduğunu söyledi. Polis, şikayetin 03.01.2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, alınacak ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.