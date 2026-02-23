Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Ek Protokol konusunda öneride bulundukları 16 maddeden 11’inin dikkate dahi alınmadığını, geriye kalan 5 maddede istedikleri değişikliklerin yer almadığını belirterek “Bu durumda bir uzlaşıdan bahsedilemeyeceği aşikardır” açıklamasında bulundu.

Tel-Sen açıklamasında “18 Şubat 2026 tarihinde BTHK binasına paydaşlarla yapılan Ek Protokol toplantısında önerilerimizi iletmiş olmamıza rağmen toplantı tutanağı adı altında gönderilen döküman içerisinde önerilerimizin çok büyük çoğunluğunun bahsi bile geçmemiştir. Adı üstünde toplantı tutanağında tüm önerilerimizin yer alması gerekiyorken bu tutanağın tarafımıza gönderilmeden Türk Telekom yetkililerine gönderildiği anlaşılmaktadır. Toplamda 16 maddede değişiklik taleplerimizin sadece 5 maddesine yer verilmiştir. Bu 5 madde de ‘Prensipte anlaşılan Konu’ kısmında yazılanlar dikkate alındığında bu maddelerin de istediğimiz doğrultuda kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda bir uzlaşıdan bahsedilemeyeceği aşikardır.” İfadeleri kullandıldı.

Tel-Sen, ​Ek Protokol toplantısı yapılırken “fizibilite raporu” ve yatrırımcının yapacağı yatırımın detaylarının talep edildiği, bunların verileceğininin iletildiği ancak taraflarına hiçbir şey iletilmediğini kaydetti.

Açıklamada, yapılan tespitler 6 madde olarak şöyle sıralandı:

1- Telsen’in Protokol içerisinde Telekomünikasyon Dairesi özelinde yapmış olduğu önerilerin hiçbiri kabul edilmediği tesbit edilmiştir.

2- Paydaşların, uzmanlar tarafında belirtilen anayasaya aykırılık teşkil eden maddelerde bir değişiklik yapılmadığı tesbit edilmiştir.

3- Fizibilite raporu verilmemesine rağmen Merkez Bankası yetkilileri ile yapılan görüşmede fizibilite raporunda yapılan hesapların yanlış olduğu dolayısı ile Telekomünikasyon Dairesinin ve Devletin gelir kaybı yaşayabileceği anlaşılmıştır.

4- Yatırımcının yapacağı yatırımın yaklaşık 82 milyon dolar civarında olduğu dile getirilirken bu rakamın 112 milyon dolar olduğu anlaşılmıştır. Bu yatırımın ne olduğukonusunda tarafımıza iletileceği söylenen dökümanlar elimize ulaşmamıştır.

5- Denetleme unsurunun protokol içerisinde yer almaması da tarafımızca protokolün önemli eksiklerinden bir tanesidir.

6- Ana omurganın Telekomünikasyon Dairesine bırakılmış olmasına ragmen yapılacak olan iyileştirmelerde Dairenin herhangi bir söz hakkı olmayacağından dolayı FTTH şebekesi dışında Kurumsal Devreler için ihtiyaç olacakolan (Mobil Operatörler, Oteller, Üniversiterler v.b) taleplerin yerine getirilmesinde sıkıntılar yaşanacaktır.