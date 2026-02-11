Leveugle hakkındaki polis araştırması 2023’e dayanıyor. Bir yakını içinde ‘hassas’ içerikler bulunan bir USB’yi emniyet birimlerine götürünce polis harekete geçti. Liberation’un haberine göre Leveugle 2024’ten beri soruşturuluyordu.

Isere vilayetinde yaşayan Jacques Leveugle, 1967-2022’de Fransa dahil eğitimci olarak bulunduğu 10’a yakın ülkede çocuk istismarıyla suçlanıyor.

İddialara göre eğitimci 13 ila 17 yaşındaki 89 çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Leveugle tutuklandı, savcılık bilgisi olanları ifadeye çağırdı

Grenoble savcılığı 79 yaşındaki zanlının tutuklandığını duyurdu.

Savcılığın basın toplantısında dağıttığı eğitimciye ait farklı yıllardan fotoğraflar. Fotoğraf: Liberation

Eğitimci hakkında bilgi sahibi olan ya da işlediği suçlardan etkilenen kişiler şahitlik için ifadeye davet edildi.

USB bellekte zanlının 10’a yakın ülkede farklı yaşlardaki 89 çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığı vurgulandı.

Kayıtlarda çocukların gerçek isimlerinin kullanılmaması nedeniyle kimlik tespitinin zor olduğu belirtildi. Bu yüzden de bugüne kadar kayıtlardaki çocuklardan sadece 40’ı tespit edilebilmiş.

Savcı Etienne Manteaux şunları söyledi: “Farklı ülkeleri dolaşmış ve eğitmenlik için gittiği ülkelerdeki çocuklarla cinsel ilişkiye girmiş. Mağdurlar ortaya çıkmak istiyorlarsa şimdi tam zamanı.”

Jacques Leveugle Le Monde’un aktardığına göre ifadesinde 1970’lerde kanser hastası annesini ve 90’larda 92 yaşındaki teyzesini boğarak öldürdüğünü de itiraf etmiş.

Zanlının istismar ettiği çocukların çoğunun Fransa’da olduğu düşünülüyor. Mağdurlar arasında Fas, Nijer, Almanya, Cezayir, Hindistan, Kolombiya’dan da çocuklar yer alıyor.