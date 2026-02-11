Tanah Merah’dan havalanan küçük uçak, eyaletin Boven Digoel bölgesindeki havalimanına indikten sonra silahlı saldırıya uğradı.

Reuters’ın aktardığına göre polis, bu sabah düzenlenen saldırı sonucu pilotla, yardımcı pilot ve bir kişinin öldüğünü söyledi.

Uçakta iki pilotun yanı sıra 13 yolcu vardı. Saldırıda çoğunun yaralandığı fakat durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Endonezya medyasına göre saldırıyı yapan isyancı Özgür Papua Hareketi. Grubun 2023 ve 2024’te benzer saldırılar düzenlediği belirtildi.

Grup, Endonezya’nın egemenliğindeki Batı Papua (Batı Yeni Gine) bölgesinin bağımsızlığı için on yıllardır silahlı mücadele veriyor.