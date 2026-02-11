Şirket açıklamasında operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve karlılığın sürdürülebilmesi için işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğunu savundu.

Küresel operasyonda kapsamlı yapılanma için gelecek iki yıl içinde 5 ila 6 bin çalışanın işten çıkaracak.

Heineken bira tüketimindeki azalma ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor. Geçen yıl dünya genelindeki satış hacmi yaklaşık yüzde 1,2 geriledi.

Özellikle Kuzey ve Güney Amerika’yla Avrupa pazarlarındaki talep daralması şirket bilançosu üzerinde ciddi baskı oluşturmaya devam etti. Öte yandan gençlerin alkolsüz biraya rağbet de bira üreticilerini zora sokuyor.

Tüm bunlara rağmen şirket 2025’i yaklaşık 34,2 milyar (yaklaşık 1,77 trilyon lira) avro ciro ve 1,9 milyar avro (yaklaşık 98,8 milyar lira) net karla kapatmıştı.

Yapay zeka dönüşümü

Dünya genelinde 190 ülkede yaklaşık 87 bin kişiyi çalıştıran Heineken, yeni stratejisiyle pazarlama ve operasyonel süreçlerde yapay zeka ve dijitalleşmeye ağırlık verecek.

Bazı bira fabrikalarının da kapatılması planlanlanıyor fakat hangilerinin olduğu henüz belli değil.

Şirket yeni planında başarılı olursa yıllık bazda 400 ila 500 milyon avro (yaklaşık 20,8 ila 16 milyar lira) tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bu aynı zamanda sadece Amsterdam’daki genel merkezde 400 işçinin işsiz kalacağı anlamına geliyor.