SPORCULAR KALİTESİZ MADALYALARDAN MEMNUN DEĞİL

2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da devam ederken kimi sporlarda madalyalar dağıtılmaya başlandı. Ancak madalyaların durumundan sporcular memnun değil.

Tarihin en az altınlı en pahalı madalyaları aynı zamanda en dayanıksızı oldu. En az üç sporcu, kazandıkları madalyaların kırıldığını söylerken bazıları ise ödül verildikten sadece birkaç dakika sonra madalyanın parçalandığını söyledi. Birkaç sporcu da madalyaların bağlı olduğu kurdelelerin koptuğunu belirtti.

MADALYALAR KURDELELERDEN DÜŞÜYOR

ABD'li buz patencisi Alysa Liu ve kayakçı Breezy Johnson madalya ile yaşadıkları sıkıntıyı sosyal medyadan paylaştı. Alysa Liu, madalyasının kurdelesinden koptuğunu gösterdiği sosyal medya paylaşımında “Madalyamın kurdeleye ihtiyacı yok” diye yazdı.

Breezy Johnson'ın madalyasının hem kurdelasından koptuğu hem de madalyanın düşünce çatlayarak kırıldığı belirtildi. Johnson, 8 Şubat günü kadınlar iniş yarışında altın madalya kazanmıştı. Amerikalı kayakçı yarışmanın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ikinci olan Emma Aicher'ı madalyasını takarken zıplamaması konusunda uyardı. Johnson daha sonra gazetecilere kırık madalyasını göstererek, madalyanın kurdelesinden nasıl ayrıldığını anlattı.

Reuters

KUTLAMA SIRASINDA MADALYA KOPUP YERE DÜŞTÜ

Madalyalarla bir başka problem yaşayan ise Alman biatlon takımı oldu. Müsabakalarda bronz madalya kazanan takım kutlama yaparken zıplayan bir sporcunun madalyasının kurdelasından ayrılarak düştüğü görüldü. Görüntüler kameralara yansırken biatlon takımının resmi Instagram sayfası düşüş anını sosyal medyada paylaştı. Videoda “Bu madalyaların nesi var?” ifadesi kullanıldı.

KALİTESİZ MADALYALAR PARİS'TE DE KULLANILMIŞTI

9 Şubat günü düzenlenen basın toplantısında, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları sorumlularından Andrea Francisi, yetkililerin "durumun tamamen farkında" olduklarını ve madalyalarla ilgili tam olarak neyin yanlış olduğunu araştırdıklarını söyledi.

Madalyaların dayanıklılık problemi yeni bir sorun değil. Buz patencisi Danny O’Shea, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan takım arkadaşı Evan Bates tarafından uyarıldığını, Bates'in ödüllerin kırılgan olduğunu söylediğini belirtti.

2024 Paris Olimpiyatları'nda da madalya kazanan sporcular benzer sorunlar yaşamıştı. Ocak 2025'te, oyunlardan yaklaşık altı ay sonra, 100'den fazla madalya sahibi, madalyalarının "bozulmaya" başladığını belirterek, madalya üretim şirketi Monnaie de Paris'e madalyalarının değiştirilmesi için başvurduklarını söyledi.

Madalyaları üreten firmanın hasarlı madalyaları değiştirmeye başladığı belirtildi. Bazı sporcular madalyaların birkaç hafta içerisinde “hurda” gibi göründüğünden şikayet etmişti.