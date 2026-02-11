Tayland'daki Patong Prathan Kiriwat Okulu’nda bir saldırgan otomatik silahla ateş açtı. Saldırganın okul bahçesinden elinde silahla sakin adımlarla geçtiği ve yanında öğretmen olduğu düşünülen genç bir kadınla birlikte görüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay yerine çok sayıda silahlı polis sevk edilirken, yüzlerce öğrenci panik içinde çevredeki yollara kaçtı. İlk belirlemelere göre bazı öğretmen ve öğrenciler okul binasında mahsur kaldı. En az üç kişinin yaralandığı aktarıldı.

Polis yetkilileri, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

MÜDÜR VURULDU İDDİASI

Saldırıdan kaçmayı başaran bir güvenlik görevlisi, okul müdürünün vurulduğunu söyledi. Midesine kurşun isabet ettiğini ancak kaçmayı başardığını belirten görevli, “Okul müdürü vuruldu. İçeride rehin alınan çocuklar vardı.” dedi.

Bölge polisi, saldırganın okul yakınındaki bir evde annesini tehdit ettiği ve dengesiz davranışlar sergilediğine dair ihbar aldıklarını bildirdi.

Olay yerine giden ekiplerin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada, zanlının M4 tipi makineli tüfekle okula yöneldiği ve burada ateş açtığı öne sürüldü.

Yaklaşık 18 yaşında olduğu belirtilen saldırganın okul müdürünü ağır yaraladığı, bir öğretmen ile öğrencileri rehin aldığı ifade edildi.