Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Clelia Chevrier Kolacko, heyeti ile birlikte önceki gün Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ile iş birliği alanları ve yöntemlerini görüştü.

Sigmalive’in Baf Belediyesi’nin açıklamasına dayandırdığı habere göre görüşmede Baf Belediyesi ile Fransız yüksek eğitim, inovasyon ve teknoloji, bölgesel düzeyde yatırımcılık alanlarındaki örgüt ve kuruluşları arasında iş birliği geliştirme perspektifleri ele alındı.

Fedonos, Belediye’nin Turizm ve emlak haricinde yeni ekonomi bacakları kurma stratejik hedeflerini sunarken, Baf Belediyesi olarak önceliklerinin, inovasyon ve yatırımcılık bağlamında eğitim, araştırma ve teknoloji alanlarında uygun iş birlikleri ve yatırımlar aracılığıyla altyapılar oluşturmak olduğunu söyledi.

Belediyenin etkin ve güçlü bir uluslararası ilişkiler ve iş birliği ağı oluşturmak hedefiyle çalıştığını söyleyen Fedonos, Haziran 2023’te kurulan “Regional Network of Universities and Cities” örneğini verdi.

Fedonos ve Kolacko, Avignon Üniversitesi Arkeoloji heyetinin Baf Belediyesi’nin desteğiyle 2008’den beri Baf’ta yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet belirtti.