Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'ne giriş ücretlerinde değişikliğe gidildi.

AB ülkeleri, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç dışından gelen ziyaretçiler için müzeye giriş ücretleri 32 avroya yükseltildi. Bir müze çalışanından edinilen bilgiye göre, bu ziyaretçilere yönelik rehberli grup gezilerinin giriş ücreti ise 28 avroya çıkarıldı.

Fiyat artışının, müzenin bütçesine yıllık 15-20 milyon avro ek gelir sağlaması öngörülüyor. Bu gelirlerin, tarihi binaya yönelik yatırımlara destek sağlaması hedefleniyor.

İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç ve AB'den gelen ziyaretçilerin giriş ücretleri ise 22 avro olmaya devam edecek.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ziyaretçi grupların giriş ücretlerinde fiyat farkı olacağını geçen yıl duyurmuştu.

Farklı ziyaretçi gruplarına yönelik giriş ücreti farkları Versay ve Chambord sarayları gibi belirli tarihi binalar için de geçerli olacak.

Bazı Fransızlar ve turistler, Louvre Müzesi'nin giriş ücretindeki artışı AA muhabirine değerlendirdi.

Fransız Julia Estimado, 26 yaşından küçük ve öğrenci olduğu için müze girişine ücret ödemediğini belirterek bilet fiyatlarındaki artışın, özellikle AB dışından gelenleri etkilediğine işaret etti.

Estimado, fiyat artışının, insanların kültüre erişimini sınırladığını vurgulayarak "Ancak bu yıl Louvre'da yaşanan takı soygunuyla birlikte kasaları doldurmanın bir yolu." değerlendirmesini yaptı.

"Bu, adil değil"

Venezuelalı turist Angel Sangronis, ilk kez Paris'e geldiğini ve Avrupalılar ile yabancılar arasındaki giriş ücreti farkını doğru bulmadığını dile getirdi. Sangronis, "Bu, adil değil." dedi.

Güney Koreli turist Hyewon Lee ise sanat müzelerini sevmediğini, bir öğrenci olarak giriş ücretini pahalı bulduğunu söyledi. Lee, müzede Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı eserini gördüğünü ifade etti.

Güney Koreli turist Dahyeon Kang da ilk kez Paris'i ziyaret ettiğini belirterek müzeye giriş ücretlerinin artmasının iyi bir şey olduğunu ifade etti.

Dünyaca ünlü müzede "7 dakika" süren soygun

Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim 2025'te soygun düzenlenmişti.

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen, 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç, daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun, sadece 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'ndeki tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim 2025'te, bir zanlı da 2 Kasım 2025'te tutuklanmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.