Kış aylarında, en büyüğü Larnaka Tuz Gölü olmak üzere Ada’nın 5 noktasında konaklayan flamingo sayısı 2013’ten bu yana yüzde 14-31 oranında azaldı.

Alithia Phoenicopterus Roseus türü filamingo gelişindeki bu büyük azalmanın ana sebeplerinin sıkça yaşanan kuraklık, su kalitesinin kötüleşmesi nedeniyle mevcut gıdalarının azalması ve sulak alanların çevresindeki gelişim baskısı ve eylemler olarak sıraladı.

Habere göre Ada’ya gelen filamingo sayısındaki büyük azalma 10-15 Kasım 2025’te İtalya’da düzenlenen 4’üncü Uluslararası Filamingo Sempozyumunda gündeme getirildi.