Rum Denizcilik Odası’nın, Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne(IMO) yeniden seçildiği belirtildi.
Politis gazetesi, Rum Denizcilik Odası’nın, bir açıklama yayımlayarak Güney Kıbrıs’ın yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne seçilmesinde katkılarından dolayı, Denizcilik Müsteşarlığına, Dışişleri Bakanlığına, Birleşik Krallık’taki Güney Kıbrıs Yüksek Komiserliğine yönelik teşekkürlerini sunduğunu yazdı.
Habere göre Güney Kıbrıs’ın örgüte üyeliği 28 Kasım’da gerçekleştirilen IMO genel kurulunda onaylandı.