Stubb, başkent Helsinki'de parlamento partilerinin başkanlarıyla bir araya gelmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Finlandiya'nın askeri savunma durumunda nükleer silah ithalatına izin verme meselesini görüştüklerini aktaran Stubb, "Finlandiya nükleer silah sahibi bir devlet haline gelmiyor." diye konuştu.

Stubb, konunun daha ayrıntılı görüşüleceğini belirterek, "Finlandiya, güvenliğini sağlamak için NATO'nun tüm koruma önlemlerinden yararlanmalı. Ayrıca, Finlandiya topraklarında hiçbir nükleer silah konuşlandırılmayacak." dedi.

Finlandiya'nın barış zamanı nükleer silahlara ihtiyaç duymadığını söyleyen Stubb, hiç kimsenin de böyle bir söylemde bulunmadığını ifade etti.

Stubb, Finlandiya'nın askeri caydırıcılığının NATO'nun caydırıcılığının bir parçası olduğunu yineledi.

Başbakan Petteri Orpo da nükleer silah ithalatına ilişkin yapılması planlanan güncellemede, Finlandiya'da barış zamanı nükleer silah bulundurma maddesinin yer almadığını dile getirdi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede 1980'den beri yürürlükte olan nükleer silah yasağını gevşeterek nükleer silah ithalatına izin vermeyi planladıklarını duyurmuştu.

Ülkede yayın yapan YLE haber ajansı ise hükümetin nükleer silah planlamasını meclis üyeleriyle görüşerek yaz aylarında yasal değişikliklerin yapılmasının öngörüldüğünü belirtmişti.