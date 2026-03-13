Luciano ve IOM Sözcüsü Zoe Brennan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

IOM'un Lübnan'daki Misyon Şefi Luciano, Lübnan halkının yeni bir savaşın yükünü omuzladığını söyleyerek, "Sadece birkaç gün içinde yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edildi. Çatışmaların tırmanmasından bu yana yaklaşık 700 kişi öldü ve 1700'den fazla kişi yaralandı." diye konuştu.

Sivillerin korunması gerektiğine işaret eden Luciano, insanların güvenli şekilde bulundukları yerden ayrılabilmeleri ve yerleştikleri her yerde insani yardım alabilmeleri gerektiğini vurguladı.

Luciano, insani yardım çalışanlarının yardım faaliyetlerine engelsiz erişiminin olması gerektiğini belirterek, yardıma ihtiyaç duyan kişiler için Lübnan hükümeti ve ortaklarıyla çalıştıklarını aktardı.

Lübnan'da 11 Mart itibarıyla hükümet platformunda 822 bin 600 kişinin "yerinden edilmiş" olarak kayıt yaptırdığını kaydeden Luciano, bunların 128 bin 200'ünün hükümet tarafından koordine edilen toplu barınaklarda kaldığını dile getirdi.

Luciano, gelecek 3 ay için 19 milyon dolar tutarında acil yardım çağrısı başlattıklarına değinerek, insani ihtiyaçların çok hızlı bir şekilde arttığına da dikkati çekti.

Brennan da Lübnan ve İran'daki çatışmaların artması nedeniyle Orta Doğu'nun hızla kötüleşen bir insani krizle karşı karşıya olduğunu, bu durumun yaygın yerinden edilmelere, sivil kayıplara ve günlük yaşamda ciddi aksamalara yol açtığını belirtti.

İran'da binlerce ailenin hasar görmüş kentsel alanlardan kaçtığını söyleyen Brennan, bunun insani yardım hizmetleri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunun altını çizdi.

Brennan, "Göçmenler ve diğer savunmasız gruplar, genellikle resmi yardım sistemlerinin dışında kaldı." diyerek, bu insanların artan risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.