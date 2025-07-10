Kurum: “Görüşmede, Kıbrıs'ta atık dönüşümü, çöp kamyonları, depozito iade makineleri ve atık su arıtma tesisi başta olmak üzere ortak projeleri değerlendirdik”

Ersoy: “Kültür ve turizm alanlarındaki işbirliklerini değerlendirdik, ortak projeler ve gelecek dönem hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunduk”

Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Turizmden Sorumlu Bakanlar 10. Toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

AA'nın aktardığın a göre Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'nu Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, Kıbrıs'taki çöp sorununu bitirmek için atık dönüşümü, çöp kamyonları, depozito iade makineleri ve atık su arıtma tesisi başta olmak üzere ortak projeler ve planlanan yatırımları değerlendirdiklerini aktaran Kurum, "Türkiye olarak Kıbrıs halkıyla, kardeşlerimizle yalnızca hizmetlerimizi değil geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan Yardımcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Nuri Ersoy ile görüşme

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 10. Toplantısı kapsamında Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'yu ağırladıklarını belirtti.

Ersoy, “Ataoğlu ile yaptığı verimli görüşmede, kültür ve turizm alanlarındaki işbirliklerini değerlendirdiklerini, ortak projeler ve gelecek dönem hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını” kaydetti.