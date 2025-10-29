Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, tüm dünyaya ilan edildiği gün olan 29 Ekim 1923’ün 102. yıldönümü nedeniyle İskele’de törenler düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre İskele’deki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Çelenklerin sunulduğu, saygı duruşunun yapıldığı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından, Ecevit Meydanı’nda tören düzenlendi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile GKK adına 4. Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Mahmut Gergin’in tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törende GKK Bandosu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel mini bir konser verdi.

Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve şiirler okundu. İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da dans gösterisi sundu.