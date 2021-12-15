Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bazı kesimlerin son zamanlarda diline dolanan slogan haline gelmişti…
Onlara göre artık Kıbrıs konusunda yeni yol haritası belirlenmiş ve içinde federasyon görüşmeleri filan yoktu!
Bu defteri artık dürmüşlerdi…
Ankara’nın belirlediği bir politikaydı bu biz de biraz da mecburiyetten modaya uyduk!
Federasyon defterini kapattık…
Ya da bunu söyleyenler böyle düşünüyor!
Ancak eksiklik şurada;
Federasyon defterini kapattık da hangi defteri açtık?
En azından ben bir basın mensubu olarak bunu bilmiyorum…
Bu arada hiçbir kimse bu defterin neden kapatıldığını bilmiyor, zaten onlara soran da yok!
Oysa böyle hassas bir konuda ülke insanının da fikri alınmalıydı…
Ama bunu yapmadılar tepeden inmeyi yeğlediler!
Defteri kapattılar ama açtıkları defteri açıklamadılar…
Oysa yıllardan beridir yine Ankara’nın desteğiyle federasyon konusu masadadır ve bu tezi konuştuk, tartıştık hatta referanduma gittik ve destek de verdik!
Federasyon delisi değiliz ama en azından yeni açılan defteri bilmek de hakkımızdır…
…
Öncelikle konu halkın önüne konulmalıdır…
Hele de son yaşanan ekonomik sıkıntılar ve dövizin çılgın şahlanışı karşısında vatandaşı bırakın devleti bile aciz durumda bıraktığı gerçeğini kabul etmeyen yoktur!
Bazı yetkili isimler diyor ki;
Şu anda yaşanan enflasyon kontrolü bizim elimizde olan bir şey değildir…
Onu da kabul ederiz ama bunda vatandaşın suçu ne günahı ne!
Sabah gözümüzü açtığımız anda bir önceki günden daha kötü bir konumda olduğumuzu görüyoruz…
Buna devletin de acizliği eklenince kimsenin önünü görmesi imkansız!
Sokaktaki vatandaş soruyor, böyle olağanüstü günler yaşadığımız günlerde biz devlet değil de kim sahip çıkacak?
Doğru değil mi!
İnsanlar geçtiğimiz yıllarda borçlanmışlar, ev bark sahibi olmuşlar, o sıralar maaşlarının ancak dörtte biri taksitlere giderken şimdi değil bir maaş iki maaş bile taksit ödemeye yetmiyor…
Çaresizliğin en kötü dönemini yaşıyoruz toplum olarak!
…
Onun içindir…
Şimdi tek ağızdan herkes TL’den vazgeçilmesi çağrısı yapıyor!
Ama kimse de bunun formülünü bulamıyor…
Siyasilerin önerilerine bakmayın siz!
Onlar her zaman olduğu gibi siyasi ranttan başka bir şey düşünmüyor…
Ama altta kalıp canı çıkan ve çıkmak üzere olan vatandaşa ‘federasyon defteri kapandı’ derseniz bırakın buna inanmayı size sadece öfkesini gösterir, bunda da hiç tartışmasız haklıdır!
İnsanların ülkesinden umudunu kesip Güney’e çalışmak için gitme arzusu her geçen yoğunlaşmaktadır…
Burada yüksek tahsil yapan gençler bile sırf refah düzeylerini artırmak için güneydeki inşaatlarda çalışmaya razı hale gelmiştir!
Şimdi siz ortaya çıkıp da Federasyon defterini kapattığınızı söylerseniz size gülerler, zaten inandırıcı da olamazsınız…
Tamam kapatın da hangi defteri açtığınızı da bize anlatın!
…
Bu arada yine toplum olarak Güney’deki komşularımızı kıskanır hale geldik…
TL’nin erimesi karşısında şu anda hepsi de bayram yapıyor!
Buradan akaryakıtı Güney’dekinden yarı fiyata alıyorlar…
Allah için gidin büyük marketlerin park yerlerine araçların nedeneyse üçte biri Rum plakalıdır!
Artık bizim restoranları, meyhaneleri ve eğlence yerlerini tercih etmeye başladılar çünkü paranın milliyetçiliği filan çoktan kalmamıştır…
Onlar para harcayıp keyif yaparken bizim insanımız sadece bakıp iç geçirmektedirler!
İsyan da büyüyerek tabi ki…
Yazın lütfen bir kenara;
Eğer bir önlem alınmazsa, kaynak akışı sağlanamazsa, sosyal patlamalar hayli tavan yapacak ve federasyon isteği eskisinden çok daha fazla onay görecektir…
Çünkü yaşanan sıkıntıların hiçbirinde de vatandaşın suçu ve günahı yoktur!
Federasyonu çöpe atarken alternatifini de ortaya koymak zorunluluğunuz vardır…
Bilmem anlatabildik mi?
MESAJ KUTUSU
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