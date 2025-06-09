Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarındaki kaza, Vural Doğu'nun (E-35), yönetimindeki SK 683 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Eti Teşebbüsleri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden ve yolun solunda bulunan toprak alana dönmek için yavaşlayan Bülent Ceylan (E-48) yönetimindeki ZA 534 plakalı kamyonun arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan SK 683 plakalı araç sürücüsü Vural Doğu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Uzair Muneer (E-25) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından, Doğu, ortopedi servisinde, Uzair Muneer ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.