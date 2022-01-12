Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Önceki gün genç adaylardan birisi ile kahve sohbetindeyiz…
Dertli mi dertli!
Hatta tam olarak söylemese de pişman olduğu her halinden belli…
Keşke diye söze başlıyor ama bir türlü sonunu getiremiyor!
Öncelikle son 20 gündür kendi özel işlerini tamamen asmış…
Bazen partisiyle bazen de tek başına kapı kapı gezip oy istiyor!
San 20 günün bir analizini yaptı ve birkaç kelimeyle özetledi;
“Seçmen artık eskisi gibi değil, muhakkak bir şeyler istiyor oy vermek için…”
Şu sıralar en fazla da elektrik ve su faturaları masanın üzerine konuluyor!
Sohbet dönüp dolaşıp faturalara geliyor…
İnsanlar adayları dikkatlice dinliyor ya da dinliyor gibi yapıyor!
Sonra asıl meseleye geliyor…
Önce hayat pahalılığı filan, sonra dövizdeki dalgalanmalar ve hemen ardından da masanın üzerinde duran faturalar!
Artık insanlar çok açık ve net bir şekilde istiyor;
Birkaç aydır elektrik ve su faturalarını ödemekte güçlük çektiklerini bu konuda maddi destek istediklerini ıkınmadan sıkılmadan söylüyor hatta daha da ileri giderek, para istemediklerini ama bu faturaların ödenmesini, 23 Ocak tarihinde de tüm hısım akrabalar ile destek olacaklarını beyan ediyorlar…
Genç aday arkadaş yolun başında birkaç ailenin faturasını ödemiş bile!
Sonra ardı arkası kesilmiyor, bu işin sonu yok diyerek bu icraatı durdurmuş…
…
Biz bunları yıllardır yaşıyoruz…
Fatura ödemeleri, erzak yardımları hatta son birkaç gecede kalabalık ailelere nakit ödemeler!
Bir çok seçmenin asıl derdi kim seçilmiş ya da seçilmemiş değil, kim kapına kadar gelip de bir türlü maddi destekte bulunmuş…
Tabi ki bu tür istekler her aday için geçerli değil!
Seçmen artık herkesi tanıyor…
Paralıyı da parasızı da ayırt ediyor!
Sonra isteklerin ardı arkası kesilmiyor…
Çoğu seçmenin adayların ne dedikleri umurlarında bile değil!
Parti manifestolarını okuyan neredeyse hiç yok…
Varsa da yoksa koparabileceği maddi destek!
Bizim genç arkadaş akıl almaya gelmiş, ne yapacağını soruyor…
Biz o işlere karışmayız ama çoğuna da söylediğimiz şu oluyor;
Vekil ya ad bakan olsan ne olacak?
Boyun filan da uzamayacak…
Kaybedersin ya da kazanırsın ama kaybedilmemesi gereken asıl şey sağlık ve aile!
Zira yine birçoğu stres içinde, ailelerini ihmal etmiş durumdalar bunun da çok iyi farkındalar ama…
Siyasetin gözü kör olsun!
Çıkmış yola bir kere, geri dönüş yok!
Daha da bir ihtiras içine giriyorlar…
Aile ve sağlık hak getire!
…
Seçim sürecinde o kadar kişi ile görüştük, aday olma dediğimiz hepsi de aday oldular…
Biz şuna şaşırıyoruz;
Seçilmek nasıl bir şey ki bu kadar hırs ve ihtiras içinde debelenip duruyorlar?
Nelerine güveniyorlar!
Kazandıkları taktirde ne olacaklarını zannediyorlar…
Onun için seçmen ne isterse yapmayı kendilerine görev biliyorlar!
Aslında şöyle bir tablo çıkıyor önümüze…
23 Ocak tarihinde yapılacak seçimlerden biz kendi adımıza çok umutlu değiliz!
Hangi parti kaç tane aday çıkaracak hiç de umurumuzda değil…
Ama umurumuzda olan seçmenin sandığa nasıl yansıyacağı!
Düşünsenize bir kere, seçmen artık fikirlere filan değil sadece cebine bakıyor…
Ülkenin yönetimi umurunda bile değil!
Yeter ki kapısını çalandan bir şeyler koparabilsin…
Allah için bu yöntemle vekil tayin etmenin bu ülkeye ne faydası olur!
Onun için biz umutlu değiliz…
Günü kurtarmak için verilen oylardan bu ülke insanına tek bir fayda gelmeyecektir!
Kalite sadece vekilde değil seçmende de düştükçe düşmektedir…
…
Vatandaş Baki dün yine aradı…
Bizi avaracı sanıyor olsa gerek ki konuştu!
Bir kamyon laf etti ve sonra asıl konuya geldi;
Bütün kenti gezmiş bir tek tüp gaz bile bulamamış…
Bizim tüm gaz bayiimiz filan yok ama maksat vatandaş derdini bize açsın biz de yazılarımıza konu edelim!
Bize göre hava hoş başımızın üstünde der yazarız ama peki ya sonuç?
Koskocaman bir sıfır işte…
Adaylar kapı kapı geziyor, maksat seçilmek ve milletin vekili olmak!
Peki içlerinden kaç tanesi bu ülkede şu sıralar tüp gaz kıtlığını kendirline dert ediyorlar…
Kesinlikle hiçbirisi!
Tüp gaza daha birkaç hafta önce zam gelmemiş miydi?
Sahi niye piyasada yok?
Yine mi stokçuluk yoksa!
Bütün bunlar kimin umurunda Allah aşkına…
MESAJ KUTUSU
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