(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Mogtaba Salih Muhammedali veAhmed Mahmod Ahmed yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Cemal Ramiz mahkemeye olguları aktardı. Polis, 17 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa'da bir sokakta uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, olay yerine gidildiğinde zanlı Muhammedali'nin söz konusu sokakta tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının üzerinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı. Polis, zanlının aynı sokakta bulunan ve zanlı Ahmed ile birlikte kaldığı evde arama yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan aramada zanlı Muhammedali'nin yatak odasında üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan terazi, metal tepsi ve bir gram uyuşturucu bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Ahmed’in odasında ise 4 gram uyuşturucu ve içerisinde uyuşturucu olan bir adet ucu yanık sigara ele geçirildiğini kaydetti. Polis, evin salonundaki dolapta ise 9 ayrı pakette 220 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu 16 Aralık’ta Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, 2 gramını 2 bin 400 liraya sattıklarını, birazını içtiklerini itiraf ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.