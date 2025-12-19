(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Kırdağ yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Ali Kirik olguları aktardı. Polis, 7 Aralık 2025 tarihinde zanlıya Gönyeli’de çalıştığı bir iş yeri tarafından Girne’deki bir iş yerine bırakması için 230 bin TL değerinde 230 adet Terea marka sigara verildiğini ancak zanlının sigaraları teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığının, aracında yapılan aramada 130 adet sigaranın bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Haspolat ve Gönyeli’de bulunan iki ayrı ikametgahına arama yapıldığını ancak 100 kutu sigaranın bulunmadığını kaydetti. Polis, 11 gün içerisinde Polis Genel Müdürlüğüne bağlı KGYS şubesinden zanlının kullanımında bulunan aracın güzergahlarının tespit edildiğini ve bu güzergahlar üzerinde bulunan birçok işletmeden kamera görüntüsünün tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan kamera incelemesi sonucunda zanlının kullanmakta olduğu aracı ile Gine Turizm limanına gittiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının suç ortakları olan kişilerle birlikte 230 adet karton sigaraları PP 156 plakalı araçta bulunan 3 adet gizli bölmeye zulalayıp, Türkiye'ye satmak üzere gideceğini fakat, Türkiye’de yakalanmaktan korkup muhaceret işlemini yaptırmadan, Girne turizm limanından kaçtığını söylediğini açıkladı. Polis, yeni bir suç meydana geldiğini ve yeni bir soruşturma daha başlatıldığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak birçok tanıktan ifade temin edildiğini ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde özellikle yeni tespit edilen suç ile bağlantısı olduğuna inanılan tanık ve sanık olabilecek şahısların tespit edilmesini etkileyeceğini belirterek, 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı hakkında talep edilen 7 günlük süreyi onayladı.