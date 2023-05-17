Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasına dünde devam edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim Ruso ve sanığın avukatı Özgü Özyiğit hitaplarını yaptı.

Başkan Fadıl Aksun, davayı kararı okunmak üzere 16 Haziran 2023 tarihine erteledi.