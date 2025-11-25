Baf’ın Konia köyünde, eski kız arkadaşının babası tarafından bıçaklanan ve yoğun bakıma kaldırılan 26 yaşındaki Aleksandros Andoniu cumartesi sabahı hayatını kaybetti.

Alithia ve diğer gazeteler Konia’daki bir büfe önünde buluşan Andoniu ve eski kız arkadaşının 58 yaşındaki babası arasında önce sözlü kavga çıktığı, ardından babanın 26 yaşındaki genci üç yerinden bıçakladığını yazdı.

Salı günü toprağa verileceği açıklanan gencin ölüm sebebinin boynundan aldığı yara olduğu bilgisi verildi. Polisin, olayı aydınlatmak için güvenlik kamerası görüntülerini ve olay yerinden topladığı kanıtları incelediği belirtildi.

(ŞA/FEZ)