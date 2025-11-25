Güney Kıbrıs’ta yaşayan Yahudilerin Larnaka’da ağaç dikme merasimleri dün geniş güvenlik önlemleri ve protestolar eşliğinde gerçekleşti.

Alithia ve diğer gazeteler, daha önce “Kıbrıs Yahudi Topluluğu” isimli dernek tarafından “ABD Başkanı Donald Trump’ı onurlandırmak” adına gerçekleştirileceği duyurulan ancak tepkiler sonrasında derneğin özür açıklaması yaptığı ağaç dikim etkinliğinin dün gerçekleştiğini yazdılar.

Gazete, etkinliğin bir grubun sloganlı protestosu ve Rum polisinin güvenlik önlemleri atlında gerçekleştiğini belirtirken protestocular veya atılan sloganların ne olduğuna dair ise ayrıntıya yer vermedi.