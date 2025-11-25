Limasol’da bir kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında arabasını denize itti ve kaçtı.

Alithia ve diğer gazeteler Limasol’da "Karnagio" bölgesinde meydana gelen olayda kimliği açıklanmayan bir kadının, arabasını denize ittiği ve ardından olay yerinden kaçtığını yazdı.

Habere göre, görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine giden polis, denize düşen aracı römorkör yardımıyla denizden çıkardı ve Larnaka Polis Müdürlüğü’ne götürdü. Kaçan araç sahibi kadının bulunduğu ve olayın aydınlatılması için tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

(ŞA/FEZ)