Larnaka’da 46 yaşındaki bir şahıs üç kişinin kendisini evinin önünde darp ederek zorla arabaya bindirme ve kaçırma girişimine maruz kaldı.

Haravgi gazetesi, 46 yaşındaki bir şahsın Rum polisine yaptığı şikayette, evinden çıktığı sırada üç kişinin kendisine saldırdığını ve kaçırmaya çalıştığını belirtti.

Habere göre, darp edilen ve zorla bir araca bindirilmek istenen şahıs direnerek saldırganların elinden kurtuldu.

Gazete, Rum polisinin soruşturma sonucunda 25 yaşındaki bir şahsı şüpheli olarak tutukladığını, soruşturmanın da devam ettiğini aktardı.