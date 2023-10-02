Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt bölgesinde yaşanan olayda eski eşini öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet İneci, dün mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Sonat, mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 30 Eylül 2023 tarihimde saat 19.15 sıralarında zanlının Bostancı'da Sht.Orhan Barut Sokak No: 10 adresindeki ikametgahın ön kısmındaki yol içerisinde, ikametgahın avlusu içerisinde bulunan eski eşi S.A.’ya hitaben bağırarak “Bir daha bu eve gelirsen seni öldürürüm, seni keserim” deyip şiddet tehdidinde ve itale-i lisanda bulunup rahatsızlık yaptığını söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, olay esnasında orada bulunan birçok kişinin ifadesinin alınacağını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının soruşturma aşamasında 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şerife Katip, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.