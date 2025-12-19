Esentepe Tatlısu ana yolunda saat 13.00’te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişinin 43 yaşındaki Katarzyna Marta Walewska olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, salon araç ve kamyonun yüz yüze çarpışmasıyla gerçekleşen kazayla ilgili detaylı açıklama yaptı.

Kaza, Azamat Yangıbaeyv (E-33), yönetimindeki UE 822 plakalı beton mikseri pompası kamyon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağ tarafında bulunan Kayım Center isimli iş yerine dönüş yapmak için bekleyen araca çarpmamak için sağ şeride geçtiği sırada karşı istikametten gelmekte olan Katarzyna Marta Walewska (K-43) yönetimindeki ZH 420 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Kazada ağır şekilde yaralanan ZH 420 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında UE 822 plakalı kamyon sürücüsü Azamat Yangıbayev tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.