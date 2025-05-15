Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği’nin Johannes Hahn’ı Kıbrıs Özel Temsilcisi ataması hakkındaki değerlendirmesinde “Temsilci atanmasını tanımamız, meşru görmemiz ve mevcut diyalog sürecine müdahil olmasını kabul etmemiz söz konusu değildir.” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği’nin Johannes Hahn’ı Kıbrıs Özel Temsilcisi atamasına ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmede bulundu.

Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmaksızın yapılan bu atamayı “provokatif bir adım” olarak niteleyen Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesine dair taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, BM Genel Sekreteri’nin dahi Özel Temsilci atamadığı ve iki taraf arasında bir müzakere sürecinin dahi var olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür bir temsilci atanmasını tanımamız, meşru görmemiz ve mevcut diyalog sürecine müdahil olmasını kabul etmemiz söz konusu değildir.” diyen Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği’nin 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tek taraflı olarak üyeliğe kabul ederek Kıbrıs meselesindeki tarafsızlık ve inandırıcılığını tümüyle yitirdiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, “O tarihten bu yana, Kıbrıs Türk halkının iradesini, haklarını ve çıkarlarını sürekli olarak yok saymakta ve adadaki hassas siyasi dengeleri hiçe sayan tutumunu sürdürmektedir. AB’nin Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya ve bir oldubitti yaratmaya yönelik bu manevrası, hiçbir sonuç doğurmayacağı gibi, Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen diplomatik çabalara da zarar vermektedir.” ifadelerini kullandı.

-“Gerçekçi ve kalıcı bir çözüm, ancak Ada’daki iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir işbirliği temelinde mümkündür”

Ertuğruloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Birliği’nin tükenmiş federasyon modelini canlandırmaya yönelik çabalarının, bugüne kadar tüm çözüm çabalarını reddeden Rum tarafının statükonun devamını dayatmaya yönelik siyasetine hizmet ettiği aşikârdır. Kıbrıs meselesinde gerçekçi ve kalıcı bir çözüm, ancak Ada’daki iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir iş birliği temelinde mümkündür.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesi hususunda inandırıcılığını ve sürece katkı koyma hususundaki samimiyetini göstermesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik ve kültürel ambargoları kaldırması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha ivedilikle vurgulamak isteriz. Egemen eşitliğimizi tanımaktan imtina ettiği ve halkımızın iradesini hiçe saymaya devam ettiği takdirde, Avrupa Birliği tarafından atılan tüm adımlar tarafımızca yok hükmünde kabul edilecektir.”