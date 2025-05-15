Lefkoşa’da yarın elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Açıklamada kesinti olacak bölgeler, “Lefkoşa Dumlupınar bölgesinde yer alan Alçıcılar Yolu Sokak, Turunçova Sokak, Ferdal Sokak, Ahmet Buba Sokak, Esen Sokak, Süvari Sokak ve civarı” olarak belirtildi.