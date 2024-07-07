Limasol’a bağlı Erimi bölgesinde İtalyan Siena Üniversitesi ekibi tarafından yapılan kazılarda önemli bir arkeolojik keşfin yapıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Erimi bölgesinde, 4 bin yıllık tapınağın keşfinin yapıldığını yazdı.

Habere göre kazılardan sorumlu olan arkeolog Luka Bobardieri, “Ansa” haber ajansına, keşif konusunda yaptığı açıklamada şu ana kadar Βüyük Ada’da (Kıbrıs ve Girit için kullanılıyor) keşfedilen en eski kutsal alanının söz konusu olduğunu belirtti.

Keşif ile ilgili detaylar veren Bobardieri, bunun, alışılageldik tapınaklardan önce yapılan bir tapınak olduğuna da dikkati çekti.