KKTC İstatistik Kurumu, kasım ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 0,81 olarak açıkladı.

Açıklamaya göre, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,89 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,37 değişim yaşandı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,17 ile Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma ana grubunda yüzde 3,72, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 3,06, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1,25, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 1,14, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 0,64, Sağlık ana grubunda yüzde 0,61, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 0,44, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 0,37, Haberleşme ana grubunda yüzde 0,13, Eğitim ana grubunda yüzde 0,10 artış; Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1,03 azalış yaşandı.

-En yüksek fiyat artışı Milli Piyango biletinde; en yüksek fiyat düşüşü ise marulda

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 422 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 115 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 66.67 Milli Piyango bileti, yüzde 63.33 patlıcan ve yüzde 37.78 ile magazin ve dergi oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 57.71 marul, yüzde 53.35 brokoli ve yüzde 38.46 ile salatalık oldu.

Tablolar ektedir

TIKLA OKU

TIKLA OKU

TIKLA OKU

TIKLA OKU