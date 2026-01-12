Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve birlik üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve birlik üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve birlik üyeleri de yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhüman’a bilgi verdi.