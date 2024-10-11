Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te dün gece yaşananları değerlendirerek "Karşımızda koltuk için kendinden geçmiş bir yapı var" dedi.

Gündem Kıbrıs Web TV’ye konuk olan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçim sürecinde hükümetin kendi adaylarını seçememesini ve bu süreçte yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, "Adına hükümet diyen yapı, ülkenin gerçek sorunlarına odaklanmak yerine sadece koltuk mücadelesi veriyor. Memleketin eğitim ve ekonomi gibi büyük sorunları dururken, hükümetin tek derdi kimin hangi koltuğa oturacağıdır" ifadelerini kullandı.

-"Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız"

Erhürman, hükümetin Meclis'in açılması konusunda CTP’den destek beklediğini ancak bu talebe olumsuz yanıt verdiklerini belirtti. "Kendi adaylarını bile seçemediler. Meclis açılmadı, bizden destek istediler ama biz koltuk değneği olmak istemedik. 'Kendi kuyunuzu kazdınız, bu kuyudan kendiniz çıkın' dedik" şeklinde konuştu.

Hükümetin iç çekişmelerinin ülkenin temel sorunlarını gölgede bıraktığını vurgulayan Erhürman, "Meclisi açtınız da ne oldu? Koltuk için her türlü oyunu oynayan bir yapı var karşımızda" diyerek hükümetin tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

-"Hukukla alakası yok"

Erhürman, "Beşinci turda bir oy bile alsa başkan olur" iddialarına da yanıt vererek, "Bu iddianın hukukla alakası yok. Madem bir oyla seçilecekti, neden bu süreci yaşattınız?" diye sordu.