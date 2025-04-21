TC - KKTC ilişkilerinin doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, iradenin tek yanlı olmaması gerektiğini vurguladı.

Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, “İspata ihtiyacımız yok. Kendi kimliğimizi kendimiz tanımlarız” ifadelerini kullandı.

-“Yapay bir sorunu bu hale getirdiler”

Eğitimde yaşanan sorunlardan bahseden Erhürman, tartışmaların okullardaki bazı öğrencilerin veya ailelerin bir talebi üzerine başladığını hatırlattı. Eğitimde öğrencilerin ve velilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini fakat senenin ortasında her talebin karşılanmasının mümkün olmadığını belirten Erhürman, dönemin ortasında köklü bir mevzuat değişimine gidilemeyeceğini kaydetti.

Erhürman, eğitimde köklü ve toplumsal sorun yaratacak değişimlerin bir gecede yapılamayacağını belirtti ve “Bu halkı zerrece tanıyor olsaydınız, umursasaydınız, bunu yapmazdınız ve bunlar da yaşanmazdı” şeklinde konuştu.

Tüzük değiştirilmeden çalıştay düzenleneceğinin söylendiğini belirten Erhürman, “Kendileri önermiş olmasına rağmen, kendi önerilerini de hayata geçiremediler. İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki talep, Hala Sultan İlahiyat Koleji ile çözüldü. Neden en başında bunu yapmadınız ve bu sorunları yarattınız? Bu yapay bir sorundur. Eğitimin zaten bin sorunu var dedik. Çocukları birbirine kırdırmayın diye çaba gösterdik, getirdikleri hal bu oldu” dedi.

UBP Parti Meclisinin konuyla ilgili açıklamasına değinen Erhürman, kaleme alınan metinde de söz konusu sorunun yapay bir sorun olduğunun belirtildiğini savundu. Erhürman, “Suni bir soruna mevzuatı değiştirerek çözüm üretmeye çalışmazsınız. İradeniz yok. İradeniz olmadığı için memleketi bu hale getirdiniz” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanın açıklamalarına da dikkat çeken Erhürman, “Bu memleketi Rumluktan kurtaramadık, diyor. ‘Rumculuk’ üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Rum olmak, İngiliz olmak, Fransız olmak hakaret değil. Ama biz, Kıbrıslı Türklere neden ‘Rum’ denildiğini anlayacak zekâya sahibiz. Kıbrıslı Türkleri yeterince Müslüman, Türk olmayan diye tanımlıyor birileri. O yüzden böyle söyleniyor” dedi.

Erhürman, söz konusu hakaretlerin ve söylemlerin sebebinin "iradesiz davranmanın yarattığı boşluk" olduğunu savundu ve bundan dolayı bazı kesimlerin bunları söyleme cüreti gösterdiği görüşünü ifade etti.

-“Kimse Kıbrıslı Türklere hakaret etme cüreti gösteremez”

“Hangi makamda olursa olsun hiç kimse Kıbrıslı Türklere hakaret etme cüretini gösteremez” diyen Erhürman, “Kimin haddine düşmüş kendi kimliğimi belirleme hakkım üzerinden bana ayar vermek? Ben sana soruyor muyum nereden geldin? Ben seni sorguluyor muyum yeterince Türk müsün, Müslüman mısın diye? Yaratılan zeminde bunlar söylenebiliyor” diye konuştu.

-“Ben bu topluma irade vaat ediyorum”

TC-KKTC arasındaki ilişkilerin, doğru zeminde, iyi ilişkiler olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu zemini berhava ettiler. İradeyi tek yanlı bir hale döndürdüler" iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk halkının özgüvenini zedelemek için her taraftan çok çaba gösterildiğini vurgulayan Erhürman, “İradenin asli sahibi, özgüvenle kendi iradesini ortaya koyacak” dedi.

“Bizim ispata ihtiyacımız yok. Kendi kimliğimizi kendimiz tanımlarız” diyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nde herkesin Kıbrıs’ı ve Kıbrıs sorununu çok önemsediğini belirtti.

Erhürman, “Bir şeyi önemsemek, sevdiğini söylemek başka bir şeydir, bilmek başka bir şeydir. Kıbrıs sorunuyla ilgili en temel unsurlar bilinmeden yorum yapılıyor” şeklinde konuştu.

Çocukların bu şartlarda yaşamak istemediğinin altını çizen Erhürman, “Bizim üstümüze düşen görev, burayı çocuklarımız için yaşanabilir bir hale getirmektir. Burada bir halk vardır. Bu toplumda yıllardır uygulanan kurallar var. Bölünmeyecek, parçalanmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda vaatlerinin ne olduğu sorusunu yanıtlayan Erhürman, “Ben bu topluma irade vaat ediyorum. Kendi iradesine, kendisiyle birlikte sahip çıkmayı vaat ediyorum. Kıbrıs Türk halkının iradesini, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte temsil etmeyi ve korumayı vaat ediyorum. Bu halka bölünmemeyi, parçalanmamayı vaat ediyorum” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti halkını kardeş olarak gördüğünü vurgulayan Erhürman, “Orası sevindiğinde burası da sevinir. TC-KKTC ilişkileri doğru zeminde, kardeşlik zemini üzerinde yürümelidir. İrade tek yanlı olmamalıdır. Bunu sağlayacak olan en önde gelen makam cumhurbaşkanlığı makamıdır” diye sözlerine ekledi.