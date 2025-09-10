Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Dernek Genel Başkanı Özer Çelik, Genel Sekreter Meftun Orkun ve Lefkoşa Şube Başkanı İbrahim Şükür’ün de hazır bulunduğu ziyarette Erhürman’a, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP Genel Sekreteri Nevzat Ozkunt, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile CTP Milletvekili Sami Özuslu eşlik etti.

- Erhürman: "Memlekette kamu hizmeti anlayışı da yok oldu"

Ziyarette konuşan Tufan Erhürman, daha önce dört cumhurbaşkanı döneminde Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü konusunda müzakereler yapıldığını belirtti ve her dönemde geçiş noktası açıldığını kaydetti. “Geçen beş senenin karnesi boştur ve bu halk çok şey kaybetmiştir” ifadelerini kullanan Erhürman, “İlk kez, beş yılı hiç müzakeresiz geçirdik” dedi.

“Hukukçu olarak egemenlikten anladığım şey, bu adayla ilgili karar alma yetkisidir. Bu memlekette aylar önce 'sığınak' konuşmak zorunda kaldık. Egemenlik hakkımızı ihlal ederek anlaşmalar imzaladı Nikos Hristodulidis. Ve biz bu süreçlerde hiç yoktuk” diyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün bütün ada üzerinde olduğunu ifade etti.

“Siz, “kuzey-güney ayrıdır” diyorsunuz; peki Türkiye Cumhuriyeti güneydeki Rum devletinin de mi garantörü olacak?” diye soran Erhürman, ekonomiden sağlığa, eğitimden sosyal yaşama birçok alanda sorun yaşandığını belirtti. Erhürman, “Euro 48 TL ama nasıl oluyorsa güneyde her şey daha ucuz. Dört senedir bağırıyoruz. Ekonominin gidişatı kısır döngüye girdi, sarmala girildi. 'Bir şey yapalım' dedik, öneri yaptık. Bizim elde ettiğimiz ücret döviz bazında da yükselebilir ama alım gücümüz artmıyor” diye konuştu.

Kamu hizmeti anlayışının da ortadan kalktığını söyleyen Erhürman, “Sağlık ve eğitim hizmetlerini para ödeyerek satın almak zorunda kalıyoruz. Sosyal sigorta emeklileri ilaçlarını alamaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

- “Çocuklarımızın beş yıl daha aynı şekilde kaybetmesine içime sindiremem”

“Cumhurbaşkanından müzakere etmesini, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda görüşmesini, haklarımızı ve egemenliğimizle ilgili konuları dışarıya aktarmasını bekleriz. Bu dönemde hiçbiri olmadı. Bir tek şey kalır geriye. Cumhurbaşkanlığı içerideki meselelerde liderlik yapsın, ön ayak olsun, proje geliştirsin ve yönetime destek versin isteriz” diyen Erhürman, beş yılda hiçbir şey yapılmadığını savundu.

Cumhurbaşkanlığının sembolik bir makam olmadığını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dışarıya açılan tek penceresinin de Cumhurbaşkanlığı olduğuna işaret ederek, “Müzakere yok, GYÖ yok, yeni bir kapı yok, egemenlik konusunda haklarımız çatır çatır ihlal ediliyor, dünyayla konuşan yok, içeride liderlik yok. Beş sene geçti” dedi.

“Keşke bu beş senede sadece zaman kaybetmiş olsaydık, geriye de gittik” diyen Erhürman, “Geçen beş senenin karnesi boştur ve bu halk çok şey kaybetmiştir. Çocuklarımızın beş yıl daha aynı şekilde kaybetmesine içime sindiremem. Temel odak noktam çocuklarımız ve torunlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği varoluş mücadelesine işaret eden ve “Biz bu var oluş mücadelesini bugün çocuklarımız bunları yaşasın diye mi verdik?” sorusunu memleketin her yerinde duyduğuna dikkat çeken Erhürman, “Artık bu sorudan kurtulmalıyız. Bu memlekette çok mücadeleler verildi. Verdiğimiz mücadelenin ne demek olduğunu biliyoruz. Biz bu mücadeleyi torunlarımız bunları yaşasın diye vermedik” dedi.

- Çeler: "Doğru, temiz ve şeffaf bir temsiliyet istiyoruz"

Ziyarette konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise, “Bizlerin farklı siyasi parti görüşleri olabilir. Ancak bu ülkenin geleceği için Tufan Erhürman’ı destekliyoruz. Birlikte hükümette de görev aldık. O, ayrım yapmadan, hangi partiden olduğuna bakmadan herkese hizmet edecek ve bizleri en iyi şekilde temsil edecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığında tarafsızlığın önemine işaret eden Çeler, “Doğru, temiz ve şeffaf bir temsiliyet istiyoruz. İşte bu nedenle tercihimiz Tufan Erhürman’dır” diye konuştu.