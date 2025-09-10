Mahkeme sanıkların İstinaf Mahkemesi’nde belirlenen teminat şartlarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir verdi

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum sanık G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Duruşmanın 17 Eylül’de devam etmesine emir veren mahkeme, sanıkların İstinaf Mahkemesi’nde belirlenen teminat şartlarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. İskele Kaza Mahkemesi’nde diğer davalarının devam etmesi sebebiyle sanıklardan ikisinin tutukluluk halleri devam ediyor.

Üç tanığın daha dinlendiği bugünkü duruşmada tanık sayısı 18’e, mahkemeye sunulan emare sayısı ise 30’a yükseldi.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada Başsavcılık adına savcı, sanıklar adına ise avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Öncel Polili hazır bulundu.

Duruşmada bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İdari ve Özlük Şube’de görevli bir polis çavuşu, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adlı Şube’de görevli bir polis çavuşu ve Askeri Mahkeme’de görevli bir mukayyit olmak üzere iddia makamının üç tanığı dinlendi.

Mahkemeye sunulan emare sayınının 30’a yükseldiği duruşmada, savcı tanıklara bazı sorular yöneltti. Sanık avukatları da tanıklara sorular yönelterek bazı iddialarda bulundu.

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adlı Şube’de görevli polis çavuşuna bazı sorular yönelten sanık avukatları, tahkikatta ciddi eksiklikler olduğunu ve sanıkların lehine olacak hiçbir şahadetin toplanmadığını savundu, gerçekleri gizlemekle suçladı.

Bir soru üzerine tanık polis çavuşu, Simon Aykut'u güneyde şikayet edenlerin listesinin Polis Genel Müdürlüğü’nde bulunduğunu belirtti, sanık avukatları da bazı iddialar ortaya koyarak, tutuklanan sanıklardan birinin isminin listede yer alan kişiyle benzer olduğunu söyledi.

Mahkeme, duruşmanın 17 Eylül Çarşamba günü devam etmesine emir verdi.

- Yüksek Mahkeme, sanıların 13 günlük tutukluluk kararını bozmuştu

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Kıbrıslı Rum 5 sanığın 13 günlük tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuş ve sanıkların "yurtdışına çıkış yasağı, 200’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları" şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Zanlı G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmış, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.