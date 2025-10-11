Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yeni dönemde Cumhurbaşkanblığı'nın itibarının halkla birlikte yeniden inşa edileceğini söyledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken ve Aygün köylerini ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve birçok milletvekili eşlik etti.

-“Gerekli tüm girişim ve baskıyı muhataplar nezdinde yapacağız”

Erhürman, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın kapısının, çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, emekçilere, üretenlere, tüm kesimlere, herkese açık olacağını söyleyerek, Cumhurbaşkanlığının bir kişinin ve çevresindeki dar grubun makamı, sarayı, köşkü olmadığını kaydetti.

“Karma evlilikler”den doğan çocukların Avrupa Birliği vatandaşlığının engellenmesi insan haklarına aykırı olduğunu belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Hiçbir Kıbrıslı Rum lider, Kıbrıslı Türklerin kiminle, nerede evleneceğine, çocuğunu nerede dünyaya getireceğine karar verme yetkisine sahip değildir. Bu çocuklarımızın haklarının elbette takipçisi olacağız, gerekli tüm girişim ve baskıyı muhataplar nezdinde yapacağız.”

-“Cumhurbaşkanlığı, bu ülkenin yetişmiş tüm insanlarıyla birlikte üretir”

Kıbrıs Türk halkının seçtiği cumhurbaşkanının her dönemde garantör ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ve yoğun diyalog içinde olduğunu ve birlikte çalıştığını vurgulayan Erhürman, şunları da söyledi:

“Elbette yine öyle olacaktır. Burada müşterek değerler, eşitlik ve güvenlik, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleridir. Cumhurbaşkanlığı, bu ülkenin yetişmiş ve liyakat esasına göre seçilmiş tüm insanlarıyla birlikte üretir, dosyalarını oluşturur, bu dosyalara hâkim olur, Türkiye ile diyalog ve istişare içinde çalışır ve dış politikadaki hamlelerini belirler. Türkiye’nin uluslararası alandaki desteğinden aynen Taşınmaz Mal Komisyonu kurulurken yapıldığı gibi en etkin şekilde yararlanılır.”

-“Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan’ın barış iklimi tüm bölgeye nefes aldırır”

Kıbrıs Rum halkıyla ve liderliğiyle eşitler arası ilişkiler kurulabileceğini belirten Erhürman, diplomasi ve diyaloğun her zaman iyi olduğunu söyledi.

Erhürman, şöyle devam etti:

“Türkiye ile Yunanistan’ın ilişkilerinin gelişmesi önemlidir. Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan’ın barış iklimi tüm bölgeye nefes aldırır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası aktörlerle her düzeyde ve sonuç üreten ilişkiler mutlaktır. ‘Kahve içmem” ‘Yemek yemem’ denilemez. Her fırsat sonuna kadar değerlendirilir. Yeter ki bu konuların ciddiyetle üzerine gidilsin. Yeter ki bu konulara konsantre olunsun. Yeter ki “toplum liderliği” statüsüyle dünyada kabul gören Cumhurbaşkanlığı’nın itibarı zayıflatılmasın ve hak ettiği şekilde kullanılsın. Evet, yeni dönemde, bu itibarı halkımızla birlikte yeniden inşa edeceğiz.”

-Öztörel: “Kaybedecek zamanımız yok “

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel yaptığı konuşmada, kaybedecek zamanın olmadığını söyledi.

Geleceğe dair sorunların liderlik çerçevesinde yönetildiği günlerin beklendiğini kaydeden Öztörel, “Bilinmesi gerekir ki bu ülke 19’undan sonra beklenen şekilde yönetilecek. Herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacak. 20 Ekim’de Tufan Erhürman hepimizin cumhurbaşkanı olacak” dedi.